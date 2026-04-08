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08/04/2026 08:30

《套期保值－蕭猷華》港股4月走勢展望

　　上周港股波動顯著加劇，恒生指數全周振幅達1020點。上周三（1日），特朗普表示將很快結束對伊朗的軍事行動，消息帶動恒指上漲506點；翌日（2日），香港時間上午9時，特朗普在全國講話中改稱未來兩周將對伊朗發動猛烈攻擊，市場憂慮終戰未到反變升級預告，恒指當日顯著受壓，最多跌近400點。筆者上周於本欄曾經指出，市場正受特朗普的所謂「TACO」效應影響且走勢來回震盪，最終恒指全周仍錄得165點漲幅。
　
　　在對伊朗的軍事行動上，特朗普政府不僅顯得進退失據，且迄今未獲任何其他國家支持參與行動，現正陷入嚴重困境。五角大樓已證實，美國陸軍參謀長喬治已提出請辭，而政府內閣在對伊朗政策上的分歧持續擴大。與此同時，伊朗一日內擊落兩架美國戰機並拒絕停火，局勢進一步緊張。
　
　　國際油價大幅攀升，WTI期油價格升至每桶113美元水平，創下自美以伊戰事爆發以來的新高，市場普遍不認為短期內能以軍事手段迅速平息事態。美國國內方面，汽油價格升破每加侖4美元，為3年多高位，這不僅推高家庭開支，也加深了民眾對特朗普的不滿情緒。
　
　　最新民調指出，約三分之二的美國民眾反對特朗普對伊朗採取軍事行動，且對油價飆升感到不滿，他的整體支持率已下滑至36%，創下第二任期的新低。面對11月美國中期選舉，時間所剩無幾，特朗普要選擇在泥沼裏掙扎、繼續打下去，還是設法抽身、轉向外交與降溫？筆者認為兩周內可望見分曉。
　
　　港股方面，展望4月，中東局勢發展和油價仍是影響市場走向的主要變數。若樂觀情況出現，即美以伊之間的軍事行動於本月中後旬逐步緩和，並朝談判方向發展，恒指有望重返戰事爆發前的約26500點水平。

*本文撰於2026年4月5日

《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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