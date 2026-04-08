《運籌帷幄－梁業豪》中長線暫不應偷步加注持貨

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。金融市場焦點繼續落於中東局勢變化對全球經濟的影響，以及油價和美息的變動；股市好淡雙方都不應主觀認定後市必升或必跌，主要圖利方向應選取較有機會成為事實的一個。復活節假期前，港股從低位展開「一浪高於一浪」的向好走勢，加上短期形勢逐步轉強，候低造好因而成為了目前勝算較高的圖利方式。然而，為安全計，於前跌浪底被跌越時，我們應立即放棄這個被假設的後市走向，改用候高造淡的方式圖利。
於恒指期貨陰陽燭日線圖上的五個主要技術分析指標中，最少有三個成功轉好前，中線投資者完全不應考慮偷步加注持貨，只應依WBR分析系統顯示，維持合適的實際持貨量。此外，於價位成功上企前升浪頂前，未能確認B-(A)-3浪上升過程已經正式展開。理論上，B-(A)-3浪升幅若為B-(A)-1浪的1.618倍或更大，升勢應十分暢順，且具一定的爆炸性。因此，若見價位升離前升浪頂，短中線好友應立即將止賺位從前跌浪底上移至前升浪頂。最後，整個B浪能否升抵A浪跌幅的0.618倍量度升幅目標，將視乎中東局勢發展而定。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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