《運籌帷幄－梁業豪》恒指到達26330機會很大

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。復活節假期過後，港股大幅裂口高開；大市交投非常暢旺，大戶的主動買盤明顯增加。午市中段職業炒家與散戶加緊獲利回吐，惟超級大戶的掃貨行動於收市前仍未見終止，屬於非常利好後巿的現象。恒指成功升破日線圖上的下降軌阻力，有條件繼續升向上月17日高位26550，再定後向。「上升裂口」與身軀不短的陽燭同時出現，加上加權收市位上移，於五個主要技術分析指標均維持利好的情況下，淡友不應低估好友的反攻誠意，多作退守為上。
雖然復活節假期內美國總統特朗普揚言會「摧毀伊朗文明」，美指期貨一直未有跌低於上周四（2日）晚低位。由此證明，美股大戶已就此作好準備。他們認為，即使美國大舉轟炸伊朗，市況很快亦可回升。結果，特朗普於最後一刻宣布將限期延長兩周，股市再度得到一段喘息期，並隨即大幅飆升。港股方面，於內地股市表現顯著向好的支持下，牛氣沖天，激增的交投量亦喜見配合升勢。能源業股的表現自然最差，生物科技業股、醫療保健業股與內地銀行股亦呈現不輕的沽壓。恒指的量度升幅目標為26330，筆者認為到達的機會很大；若能成功企穩於該位之上，後市更可望反覆升向27517。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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