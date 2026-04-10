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10/04/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》怎樣計算恒指的量度升幅目標？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和42.5%，局勢則均屬向淡。本周三（8日）港股受到重大利好消息刺激，大幅裂口高開，可惜立即遇到很積極的獲利回吐沽盤，恒生指數從25872跌回25669，然後才反覆再升，曾高見25934。其後指數回落調整，昨天（9日）淡友曾一度攻回25654，卻只能補回極小部分「上升裂口」。觀乎於本周三恒指的波動範圍內，大戶的主動買盤非常活躍，陰陽燭日線圖上的陽燭身軀可被用作判斷短期後市好淡的區域。以收市位計，若指數高於該區域的頂部，即屬利好；若指數低於該區域的底部，則屬利淡。

　　昨天本欄曾提及兩個恒指的短期升浪目標：26330和27517。筆者假設了自1月29日高位28056展開的中期跌浪的首階段，即A浪已於上月23日低位24204找到終點，恒指現處於B浪反彈中，可被細分為低一級的(A)-(B)-(C)三個浪。理論上，這個大型反彈浪的運行時間不會短，我們因而應以候低造好為主要圖利策略。此外，即使我們將(A)浪拆細為低一級的1-2-3-4-5五個浪，B-(A)-3浪的量度升幅目標亦可跟(C)浪相同，因升幅分別為B-(A)-1浪和(A)浪的1倍、1.618倍或2.618倍。由於1倍的目標早已到達，我們現時應看餘下的兩個。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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