《運籌帷幄－梁業豪》準備略為收斂看好後市的態度

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。美伊於本月8日達成臨時停火兩周的協議，美國暫停轟炸伊朗的電能設施，惟霍爾木茲海峽並未正式開放。上周六（11日）首輪談判於21小時後結束，但未能破局，沒有達成任何協議。伊朗拒絕就放棄核武發展和濃縮鈾活動作出明確的承諾，並堅持保留霍爾木茲海峽的主導權，令停火前景增添不確定性。開啟了直接對話管道後，能否正式停火，還取決於雙方讓步的誠意與區域局勢變化。本欄認為，美國總統特朗普已急於結束戰事，只在找尋一個下台階。
於不明朗的中東局勢中，近期港股處於相對弱勢中；科技股的表現尤見疲弱，急需積極的買盤支持。上周筆者為大家計算了一些量度升幅目標，但若本周初大巿的上升動力未見明顯增強，我們不應強求可以全部到達，即略為收斂看好後巿的態度。然而，到達其餘目標的機會依然很大，投資者只須將止蝕位/止賺位按形勢逐步上移，可繼續看好後市。筆者明白，投資者不應排除局勢急劇惡化的可能性；然而，觀乎近日大戶於市場內的部署，他們應已就此作好準備。因此，即使大市因而再度呈現急挫，亦應很快便可引來龐大的趁低吸納盤入市，令跌勢迅速逆轉。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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