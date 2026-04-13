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13/04/2026 09:05

《套期保值－蕭猷華》美伊談判未有協議，恒指或回吐上周的升幅

　　在多國共同斡旋之下，美國和伊朗終於在最後關頭敲定為期兩周的臨時停火協議，並在巴基斯坦展開面對面的和談。雙方在停火之餘願意邁向談判桌，既是走向緩和的關鍵一步，也使局勢逐步朝更為正面的方向發展。環球股市上周受消息刺激下明顯回升。不過，考慮到兩國累積多年仇恨，互信不足且分歧深重，因此談判過程充滿挑戰。
　
　　內地數據方面，上周五（10日），國家統計局公布3月CPI（居民消費價格指數）同比上升1%，以及3月PPI（工業生產者出廠價格指數）同比上升0.5%。其中，PPI作為工業利潤的領先指標，其指數由2022年10月以來首度轉正，反映工業利潤出現築底回升。展望下一季度，隨著中央的穩經濟措施逐步見效，工業利潤有望迎來新拐點。
　
　　展望後市，美伊和談未能達成協議，由於市場上周已反映對談判樂觀的部分預期，因此恒生指數恐將回吐上周的升幅，不過，下跌幅度不會太大，25000點支持強。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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