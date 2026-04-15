《運籌帷幄－梁業豪》投資者減少入市買賣的主因

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。無論是恒生指數或恒指期貨，昨天（14日）的波動均只位於過去兩個交易日的波動範圍內，顯示好淡雙方仍未分出勝負，惟皆收斂了攻勢。兩者於陰陽燭日線圖上均錄得短身軀的陰燭，證明雖然好友努力於本周一（13日）低位25523前發動反攻，卻未能成功重奪市場控制權。B-(A)-3浪如欲順利發展下去，當然須要得到中東局勢轉好的支持。須提防者，為若美伊第二輪談判的日子公布後，仍不見往上突破的市況出現，B-(A)-3浪其實已經結束的可能性便告增大。
大家應會留意到，近期本欄一直建議中長線投資者多留現金，以較為保守的態度應市。這屬於風險管理和資金管理，與是否夠膽量入市圖利無關。事實上，若論投資氣候，現時完全不支持投資者動用大注於股巿內造好圖利；若論圖表形勢，於周線圖和月線圖均屬向淡時，實在沒有增持現貨的急切性。現時投資者憂慮的因素有很多，包括中東局勢變化、油價走勢、美息動向、美國經濟前景、中美關係、AI企業估值等。但筆者認為，美國總統特朗普經常口不擇言，令自己的言論失卻可信性，以及喜歡恫嚇對手的作風，才是令投資者感到無所適從，因而減少入市買賣的主因。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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