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16/04/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長線不會貿然偷步入市增持現貨

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。昨天（15日）港股表現只屬一般，恒生指數與恒指期貨雖然成功創出近期反彈浪新高，卻未能升破前升浪頂，即上月17日高位阻力。因此，我們仍未可確定短期新升浪已經正式開始。市場憧憬第二輪美伊談判快將進行，港股上升動力回增。本欄仍在密切留意會談日期正式公布後的大市表現，若不見上升動力明顯進一步增強，會將超短線投機和短線投機的實際持貨量，偷步減持25%資金，採取較為保守的應市態度，以防目前仍屬「一浪高於一浪」的向好形勢被破壞。

　　中長線投資方面，本欄認為現時完全沒有偷步入市增持現貨的理由，主因為投資氣候依然不利股市。若此刻筆者貿然建議大家入市行動，即使美伊戰事戲劇性迅速完結，股市因而爆升，亦不顯得筆者測市非常準確，策略部署恰當賺取利潤，只因運氣好而已；鵲局完結，並不代表籌碼最多者的牌章最高。運氣不會永遠跟隨我們，於投資市場內一擊即中，其實並非好事，特別是令大家變得心雄，於下仗加大注碼，卻沒有好運氣幫助的話。美國總統特朗普出兵，輕易俘虜委內瑞拉總統馬杜羅後，立即乘勝狙擊，結果諸事不順，於伊朗戰場上吃了不少苦頭，便是一個好例子。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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