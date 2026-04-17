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17/04/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》看B-(A)浪繼續往上尋頂

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。美伊雙方還未正式公布舉行第二輪談判的日期，於內地公布較市場預期理想的經濟數據支持下，港股已成功往上突破上月17日高位阻力。最能為後市帶來啟示的恒指期貨獲確認處於B-(A)-3浪中，意義重大，因即使我們快將面對B-(A)-4浪調整，B-(A)-1浪頂前亦會有很大的支持，關口不易失守。況且，調整過後，B-(A)-5浪會將價位推上更高水平，然後才讓跌幅較大，可被細分為低一級A-B-C三個浪的B-(B)浪調整展開，跌浪目標多為B-(A)浪升幅的0.5倍/0.618倍量度跌幅水平。

　　因此，我們已沒有需要將超短線投機和短線投機的實際持貨量偷步下調，直至B-(A)浪有跡象快將運行完畢為止。至於近期相對表現較差的國企指數和科技指數，以及兩者的相關指數期貨皆仍待往上突破，但相信可繼續反覆往上挑戰高位阻力。目前大巿的短期形勢顯著向好，有利中期形勢逐步轉好。美國擺出急於結束戰事的姿態，伊朗亦願意作出讓步；當石油供應短缺的威脅大幅下降時，股市自然會作出向好的反應。因此，投資者現應密切留意WBI的變化，依系統指示，中長線伺機入市增持現貨。須注意者，為於「一浪高於一浪」的短期向好形勢未被破壞前，入市造淡屬於逆水行舟的圖利方式，並不值得鼓勵。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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