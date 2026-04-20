《運籌帷幄－梁業豪》資金流進內地股市與港股屬可預期

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。當美國白宮不斷發表言論，令市場憧憬美伊兩國會於上周末舉行第二輪談判，戰事快將結束之際，伊朗突然宣布重新關閉霍爾木茲海峽。然而，美國總統特朗普並沒有大發雷霆，只謂伊朗此舉有點做作，談判進展依然非常順利。伊朗分明在向美國施壓，爭取談判籌碼，而特朗普罕有地作出忍耐，再次證明他求和心切，清楚明白油價上升，對美國經濟非常不利，會嚴重影響國民對自己的信任。其實，他反封鎖霍爾木茲海峽，不是會令石油供應更加短缺嗎？此策略對伊朗當然有害，卻會令全球將矛頭指向美國。
正路而言，即使美伊戰事正式結束，股市失去了這個利淡因素，其他因素不變，市況亦只應返回開戰前的水平。如今美股於缺乏新重大利好因素支持下，竟然創出歷史新高，本欄認為升勢實在有點過分。港股方面，雖然近期亦見反覆回升，表現卻相對地顯著落後。全球資本正在棄美投中，美元霸權出現了史無前例的信任危機。綜合分析，這場貨幣領域的「東升西降」乃中國經濟崛起、全球格局重構與美元霸權衰落共同作用的必然結果。隨著中國在金融、科技、軍事等領域的全面提升，人民幣升值與國際化將成為未來的大趨勢，資金流進內地股市與港股是可預期的。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。當美國白宮不斷發表言論，令市場憧憬美伊兩國會於上周末舉行第二輪談判，戰事快將結束之際，伊朗突然宣布重新關閉霍爾木茲海峽。然而，美國總統特朗普並沒有大發雷霆，只謂伊朗此舉有點做作，談判進展依然非常順利。伊朗分明在向美國施壓，爭取談判籌碼，而特朗普罕有地作出忍耐，再次證明他求和心切，清楚明白油價上升，對美國經濟非常不利，會嚴重影響國民對自己的信任。其實，他反封鎖霍爾木茲海峽，不是會令石油供應更加短缺嗎？此策略對伊朗當然有害，卻會令全球將矛頭指向美國。