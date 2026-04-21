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21/04/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》B-(A)-3浪的再升動力愈來愈弱

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏好和向淡。明顯地，美國總統特朗普急於結束美伊戰事，準備舉行第二輪談判，伊朗卻以美國違反停火協議為由，擺出不願談判的態度。看來，特朗普「開天殺價，落地還錢」的策略並行不通。伊朗手上最大的武器為封鎖霍爾木茲海峽，影響全球石油供應，逼使世界各國向美國施壓。究竟美國會作更大幅度的讓步，還是真的毀滅伊朗的電能設施與運輸設施，金融市場正密切觀察特朗普的決定。本欄認為，最大可能出現的情況為兩國將暫時停火的期限延長，繼續在背後討價還價。

　　近日伊朗政府高層明顯出現意見分歧，顯露出較上周強硬的態度，令昨（20日）早美指期貨大幅裂口低開。幸而好友大戶很快便入市維持秩序，令市況反覆回升。港股方面，走勢更屬反覆偏穩，恒指與恒指期貨同步創出近期升浪新高，雖則往上突破的幅度很小。B-(A)-3浪的再升動力愈來愈弱，除非美伊戰事突然戲劇性結束，投資者須提防B-(A)-4浪很快便會展開。若作更壞的打算，現時港股有可能已經處於B-(A)-5浪，即整個B-(A)浪的最後階段。但因於此數浪方式中，B-(A)-4浪只運行了短短一個交易日，成為事實的可能性始終不大，即大巿仍具先多升一會，再定後向的條件。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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