《運籌帷幄－梁業豪》最惡劣的投資氣候多已出現？

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏好和向淡。全球金融市場焦點仍落於美伊局勢發展，投資者多不敢妄動。美國總統特朗普鞏固石油美元地位的如意算盤打不響，反而於中東造成了混亂，現正急於找下台階，完結戰事。估計因中國於背後介入，伊朗雖然被侵襲，亦不想表現得太過強硬，並曾作過一些讓步。美國雖然有能力阻止以色列令局勢惡化，伊朗政府、革命衛軍和正規軍隊各自有其利益所在，並不時存在著意見分歧。白宮多次對外發放的戰事消息都被伊朗否認，皆因伊朗尚未跟其餘兩個利益團體達成共識，特朗普便搶先透露商討內容，為美國增添聲勢。
大家應會留意到，雖然最近數個交易日恒生指數屢創近期升浪新高，卻未見錄得幅度明顯的再升空間。如果好友大戶認為美伊戰事將於短期內結束，並可刺激港股大幅飆升，他們現時不應表現得如此不進取吧。本欄認為，他們預計到時「趁好消息獲證實而沽貨」的市況會先出現，故保留資金候低加注吸納。從另一個角度來看，近期「一浪高於一浪」的短期向好形勢證明市場估計最惡劣的投資氣候多已出現，又或即使中東局勢進一步惡化，中國和香港會是得益者。事實上，大型外資券商開始看好兩地股市，內地銀行股又屢創歷史新高，應有利港股中期形勢跟隨短期形勢，逐步轉好。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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