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理財秘笈
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23/04/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》誰奪得市場控制權？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。美伊戰事乃全球金融市場的焦點所在，對投資者，特別是初學者而言，還有些應引以為鑑的地方。每個人第一次買賣股票，都總希望可以獲勝離場；但若出師不利，反而可能屬於好事。散戶投資者最忌心雄，以為初嘗成果，便等於自己的投資方式正確，於下個圖利計劃中可以進取一點。美國總統特朗普順利跨境抓捕委內瑞拉總統馬杜羅，就是勝利沖昏了頭腦，草率決定急速向伊朗發動攻勢，結果弄得有點進退失據。從特朗普的角度來看，美軍已經完成了任務，其實是伊朗控制了戰事結束的話事權。

　　昨天（22日）港股開市前，傳來伊朗拒絕參與第二輪美伊談判的消息，令投資氣氛再度變得不明朗。表面上，美國並沒有如計劃般大舉轟炸伊朗，應對股市有利；但伊朗內部對「是和是戰」未能達成共識，市場憂慮革命衛隊成功發動兵變，令正式停戰無望，拖垮全球經濟。大市低開後，一直不見顯著回升，證明好友已經選擇了退守。估計投資者會繼續被市場消息，特別是特朗普信口開河，不負責任的言論愚弄，於無所適從的市況中，因不時出現突變的市況而感到不知所措。若問現時股市由好友，還是淡友控制了局勢，筆者會說兩者皆不是。真正奪得市場控制權者，為美國總統特朗普。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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