《運籌帷幄－梁業豪》不應憑主觀意願作買賣決定

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。居安思危，乃於投資市場內其中一個長勝之道。早前港股節節上升，恒指期貨逼近短中期重要阻力位26279，令繼續持有好倉圖利的值博率大降；留意到大市的上升動力逐漸減弱，筆者立即建議超短線和短線的投機者偷步平掉部分舊好倉套利，現已證明屬於非常正確的應市策略。至於應否進一步減持好倉，則應根據下跌動力變化推算所得的再跌空間而定。B-(A)-3已經找到終點的機會漸大，惟根據波浪理論，B-(A)-4浪底應高於B-(A)-1浪頂，即3月25日高位25400。
有讀者朋友問：「梁先生近日看港股從低位回升，非常準確，你也曾說過中期後巿亦有條件逐步轉好，但為甚麼這麼快便改口看淡後市，急急沽貨？」相信這位朋友並沒有看清楚筆者的應市策略。降低實際持貨量所涉及的只不過是超短線投機和短線投機兩部分，中線投資、長線投資和超長線投資各部分均按兵不動。換言之，筆者上述建議只不過是看港股會進行超短線調整，且跌浪有條件演變為短期調整，因而暫作退守。待調整勢頭明顯減弱，或短期形勢有跡象正式轉好時，筆者便會按當時的圖表訊號指示，考慮入市補貨。於投資市場內，我們須進退有據，不應憑主觀意願，作出買賣決定。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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