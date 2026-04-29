《運籌帷幄－梁業豪》檢討各投機/投資期限的資金配置

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。上周五（24日）恒指低位25639被跌越，令自上月23日低位24204起的B-(A)浪上升過程已於本月21日高位26529運行完畢的機會大增。正路而言，隨後上演的B-(B)浪調整多可被細分為低一級的A-B-C三個浪，屬於「之字形」，現正等待確認B-(B)-B浪反彈已經正式開始。根據波浪理論，整個B-(B)浪的跌幅將約為B-(A)浪升幅的0.382倍、0.5倍或0.618倍。有興趣趁低吸納港股的中長線投資者可以此作為參考。須注意者，為若投資氣候顯著轉淡，B-(B)浪終點可低至僅輕微高於24204的水平。
也許大家會問：「B-(B)浪有沒有可能已經，或可於未來數個交易日內迅速找到終點？」其實，只要不違反數浪規則，任何後巿發展模式都是可以成為事實的，特別是於投資氣候呈現急劇轉變後。以目前情況為例，若投資氣候呈現急劇轉變，應跟美伊戰事有關；即兩國宣布達成協議，正式停火。建議大家於長周末期間，重新檢討各投機/投資期限的資金配置，包括投放於不同資產項目、股票市場、行業和個別股份上的比例。本欄繼續看好未來半年環球股市的表現，但美股因累積升幅已經很大，容易呈現短期調整，卻屬中長線候低增持現貨（特別是於亞太區股市和內地股市）的良機。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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