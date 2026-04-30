《運籌帷幄－梁業豪》還是小心為上

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。前天剛見恒生指數與恒指期貨雙雙創出近日調整浪新低，短期形勢進一步轉淡，昨天（29日）卻見市況大幅回升；於非常不明朗，容易呈現突變的市況中，港股的走勢實在難以捉摸。須注意者，為剛呈現於我們眼前的升勢並不足以確認整個調整浪已經就此結束，因自上周二（21日）高位起的B-(B)調整浪有可能屬於「之字形」，可被細分為低一級的A-B-C三個浪，現正處於B-(B)-B浪反彈中。於一般情況下，該反彈浪的終點會位於B-(B)-A浪跌幅的0.618倍量度升幅水平附近。
相信美伊局勢即將變得明朗，而好淡大戶均已為後巿作好部署。本欄認為，下月主流走勢向上的機會較大，但會有面對市況大幅急挫的心理準備。若港股真的往上發展，到時便應處於B-(C)浪上升過程中。由於預期升幅可為投資者提供不俗的空間，現時中長線部署候低增持現貨是恰當的。初步計劃，本欄會於整個B-(B)浪有跡象已經或快將結束時，才入市行動。至於短線投機，只宜於指數期貨小時圖形勢向好時，才考慮伺機小注持好倉圖利。於長周末前，筆者當然不會建議大家偷步入市持好倉過市冒險。近日港股短期形勢確實已經逐步轉淡，單一交易日的升市只能令市況轉強，而非迅速正式轉好。因此，大家應市時，還是小心為上。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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