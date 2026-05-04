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04/05/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中期後市仍可看高一線

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。昨天（3日）財政司司長陳茂波向市民派定心丸，預告本港經濟於本年首季表現強勁，並對全年經濟前景持樂觀態度。預計首季本地生產總值可增長逾4%，全年增長則為2.5%至3.5%，面對地緣政治風險和環球金融環境變化的挑戰，本港有能力維持穩中求進的發展勢頭。對中長線投資者而言，這無疑屬於利好因素。短期而言，即使港股無力於美伊戰事結束和霍爾木茲海峽重新開放前大幅再升，這亦應有助限制大市的下跌空間。加上近期內地股市有力從低位反彈，我認為港股中期後市仍可看高一線。
　
　　美國總統特朗普並沒有如預期般被逼從伊朗撤軍，反而揚言正考慮再度空襲伊朗，完全不理會國會的反對和民望降至新低點，挑戰「戰爭權力法」，又對伊朗就停火提出的新方案表示不滿。中國駐聯合國代表傅聰亦於言論上向他施壓，但估計很難改變他我行我素的一貫作風。但相信經過兩個月後，全球金融市場早已就各種可能出現的結果作好準備。筆者依然認為，最惡劣的投資氣候已成過去，戰事於本月內結束的可能性很大。到時，中長線股市投資者的買盤會重臨，有利後巿反覆再升。理論上，恒生指數日線圖和周線圖上的主要技術指標會陸續轉好；但若見不到此現象，投資者便應收斂看好後巿的態度。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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