《運籌帷幄－梁業豪》好友對短期後市仍有戒心

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和35%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。雖然昨天（4日）港股走勢先升後軟，表現已算不俗，至少沒有落後於長周末期間美股的走勢。最令投資者感到喜悅者，應為科技股繼續跑贏其餘主要板塊，努力追落後的勢頭愈來愈明顯。然而，開市後恒生指數雖曾見成功升抵自上月21日高位26544起跌幅的0.618倍量度升幅水平26175，卻只呈短暫升破。由於收市前不見好友成功攻回其上企穩，反映好友對短期後市仍有戒心。事實上，中東局勢依然非常緊張，美國總統特朗普任何一個難於捉摸的決定，都可扭轉股市的走向。
原本計劃好於上周末為投資組合作資金配置，以配合美國從中東撤軍的決定，但看過美國總統特朗普不依「戰爭權力法」，兼不理會民意的表態後，筆者決定多看兩、三個交易日投資氣候變化。但今天（5日）開市後，筆者會視乎市況發展，認真考慮將超短線投機和短線投機的實際持貨量上調回正常水平，以反映中東局勢不利港股的程度正在下降的情況。至於中線投資和長線投資，於恒生指數的短期形勢有跡象明顯轉好前，我們宜繼續按兵不動；既不再沽貨走位，亦不會貿然偷步入市增持現貨。此外，若論總市值，現時港股於全球排名第四位，僅次美國、中國內地和日本，而排名第五位的則為印度。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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