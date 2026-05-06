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06/05/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》研究恒指多個數浪方式

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。美國和伊朗於波斯灣再起衝突，阿聯酋亦被牽涉在內；消息滿天飛，真假難辨，金融市場認為戰事難望於本周內正式結束。油價上升，美股向淡，昨早（5日）港股自然低開。其後市況曾告反彈，可惜大市被公布業績後的滙控(00005)沽盤壓住，好友最終只能收復部分失地。幸而長和(00001)同意出售VodafoneThree全數股權的利好消息限制了恒指的跌幅，令全日反覆偏淡的市況只可被視為反彈浪中的回吐期。由於短期形勢現屬顯著向淡，若缺乏新利好消息支持，本周一（4日）高位26326難望被升越。

　　本周一恒指陰陽燭日線圖上呈現「射擊之星」利淡轉向形態，恒指期貨於升勢上跟不上恒指，早已啟示昨天港股易跌難升。B-(A)浪於上月21日高位26529找到終點後，假設B-(B)浪調整以「之字形」運行，可被細分為低一級的A-B-C三個浪。內裏的A浪底應為上月28日低位25610，B浪頂為本周一高位26326；若C浪與A浪等長，量度跌幅目標為26326-(26529-25610)=25407，可被視為淡友的下個反攻目標。於另一個數浪方式中，B-(B)浪屬於「正常平勢形」，B-(B)-B浪頂將位於B-(B)-A浪起點26529前。至於B-(B)浪屬於「不規則平勢形」和整個B-(B)浪調整其實已經運行完畢的數浪方式，則因成為事實的機會不大，暫且不作深入研究。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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