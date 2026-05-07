《運籌帷幄－梁業豪》暫仍全期保留一半現金

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。波斯灣局勢沒有進一步惡化，美股好友大戶繼續進攻，令大市再創歷史新高，看似不理會投資風險，並預期美伊戰事快將完結。持續上升的市況給投資者的感覺為完全欠缺回跌動力，但世上沒有永遠上升的股市，逗留於市場內冒險者只不過在參與「音樂椅」遊戲而已。手持指揮棒，決定音樂何時停止者，從來都是美國總統特朗普。若大家繼續逗留於這個市場內，須先弄清楚自己的身份；已投入市場的資金中，多少屬於投機？多少屬於投資？AI業的蓬勃發展繼續為美股提供支持，但會否已經被過分反映呢？
港股方面，經過兩個交易日回落整固後，近期處於相對強勢的科技股再度有買家入市支持，帶領大巿反彈上較高水平。然而，目前好淡雙方於實力上非常接近，大巿於橫行區時反覆上落，時升時跌，並不為奇，未可被視作後巿方向的啟示。恒指從3月23日低位24204回升以來，力度算是充足，雖則也曾呈現過幅度不小的調整。只要上月28日低位25610支持不正式失守，後巿仍具條件反覆再升。本欄認為，投資者於現階段宜多作壁上觀。由於全部投機/投資期限的WBI均報0，我們暫應全期保留約一半現金，耐心等候中東緊張局勢消失，因這個因素對金融市場的影響實在太大。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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