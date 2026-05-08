《運籌帷幄－梁業豪》恒指B-(B)-B浪反彈目標26747/26881

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量皆為50%，局勢則分別屬於偏好和向淡。令好友感到喜悅者，相信為昨早（7日）恒指和恒指期貨同步升越前升浪頂，確認自該頂部起的調整浪已經告一段落。大家或會因見到美伊戰事有較大機會完結，而認為調整浪已經運行完畢，但筆者對此有所保留，原因為累積跌幅不夠大。美國針對波斯灣地區發起的「自由行動」只護航了一天，翌日便因沙特阿拉伯禁止美軍使用其空域而結束，令戰火重燃的機會急降。美股再創歷史新高，港股於北水重臨後上升動力增強，科技股更屬表現優異，包括曾於本周三（6日）逆巿報跌的騰訊(00700)。
由於港股跟其餘股市一樣，受到中東局勢變化嚴重影響，筆者未敢完全排除恒指的B-(B)浪底，即B-(C)浪起點為上月28日低位25610的可能性。客觀而言，最大機會成為事實的數浪方式現為自21日高位26529開始的B-(B)浪調整可被細分為低一級的A-B-C三個浪，25610只不過是B-(A)浪底。26529關口被升越後，整個B-(B)浪已不可能屬於「三角形」或「正常平勢形」，應屬「不規則平勢形」，只有少許機會屬於「擴散三角形」。因此，現時指數應處於B-(B)-B浪反彈中，升幅將約為B-(B)-A浪跌幅的1.236倍/1.382倍，目標26747/26881。其後上演的，會是往下找尋整個調整浪終點的B-(B)-C浪，跌幅將約為B-(B)-A浪跌幅的1.618倍。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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