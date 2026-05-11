《運籌帷幄－梁業豪》三個恒指升浪目標

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於顯著偏好和向淡。美國於等候伊朗就其新和談方案的回應期間，向伊朗郵輪發動襲擊，令中東局勢難轉平靜，因伊朗應不會屈服於美國的軍事威嚇。另一方面，美國最新公布的經濟數據較市場預期理想，惟料美伊戰事的利淡影響會於下月公布的數據中被反映。戰爭屬於破壞全球經濟的活動，經濟活動與企業盈利沒有可能不受影響。然而，美國將攻擊區域改放於中東後，去年的全球關稅戰已非市場焦點，對亞太區國家/地區反而有利。事實上，近期南韓和台灣的股市均有十分優異的表現。
港股方面，自3月23日低位起的短期升浪再度遇上阻力，惟「一浪高於一浪」的向好局勢未被破壞。本欄依然假設B-(B)-B浪上升過程仍在運行中，大巿仍具再升空間，然後才讓B-(B)-C浪下跌過程開始。於較低可能性下，港股現時或其實已處於B-(A)-5浪上升過程中。以恒指為例，假設B-(A)-5浪與B-(A)-1浪等長，目標為25610+(25390-24204)=26796。又假設B-(A)-5浪的長度為B-(A)-1浪起點至B-(A)-3浪終點的0.618倍，目標為25610+(26529-24204)x0.618=27047。再樂觀點看，若B-(A)-5浪長度為B-(A)-1浪的1.618倍，目標則為25610+(25390-24204)x1.618=27529。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇