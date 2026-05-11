《套期保值－蕭猷華》中美元首本周會晤，美伊或現突破契機

上周，港股呈現出反覆向上的走勢，恒生指數最高升至26669點，最終收報26393點，全周上升617點。A股同樣表現強勢，主要受惠於節後資金回流，以及外圍科技股領漲。與此同時，筆者上周亦曾指出，預期美元反覆回落與人民幣強勢，將有利A股及港股市場的表現。



言歸正傳，本周美國總統特朗普將訪問中國並與國家主席習近平會面。值得注意的是，上周伊朗外長阿拉格齊已先行赴華與外長王毅見面。筆者認為，中國在很大程度上應已參與美伊局勢的幕後調停，隨著美伊雙方高層接連訪華，有理由相信中國將進一步深入推動調解工作。因此，本周美伊局勢有望出現突破性進展。另一方面，本次中美元首會面具備更深層次的意義，除了有助於推動中美關係穩定發展、保持雙方溝通與加深相互理解外，更能為全球經濟發揮定海神針般的穩定作用。對股市而言，是非常正面的訊號。



展望後市，在人工智能熱潮的帶動下，尤其是半導體與晶片股，因許多企業紛紛加大AI相關投資，帶動對上游產業的需求大幅增加，令相關板塊近日升勢凌厲。相比之下，涉及AI下游業務或大模型應用的公司，則因市場憂慮成本上升，股價表現相對失色。然而，半導體與晶片股短線升幅過急，大多估值過高且缺乏盈利基礎支持，高追風險不容忽視。相對而言，穩健之選可考慮筆者早前已建議吸納的阿里巴巴(09988)，因旗下「阿里雲」和「平頭哥」的AI半導體與晶片業務正處於增長期。此外，騰訊控股(00700)股價明顯落後大市，亦是恒指的重要權重成分股，將於本周三（13日）公布業績，現水平可分段買入。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。