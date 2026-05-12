《運籌帷幄－梁業豪》仍看B-(B)-B浪上升

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於偏好和向淡。伊朗拖延了十天，才回應美國總統特朗普就結束美伊戰事提出的條件，但特朗普認為完全不能接受。他明晚（13日）將抵達北京，翌日（14日）會與國家主席習近平會面，氣勢上難免會處於下風。國內反戰聲音愈來愈大，他有需要盡快跟伊朗達成協議，正式重開霍爾木茲海峽。否則，於11月中期選舉中，除幾可肯定會被民主黨重奪控制權的眾議院外，參議院的控制權亦很容易會易手。從近日搖擺州份密歇根州區議員補選，民主黨大勝的罕見結果來看，特朗普應該知道自己領導的共和黨正處於劣勢中。
伊朗政府看穿特朗普愛面子，卻又急須找下台階的弱點，知道只要繼續控制霍爾木茲海峽，令油價居高不下，甚至再升，特朗普將被迫作出讓步。他們並不害怕美軍再度猛烈攻擊，因特朗普除受制於「戰爭權力法」外，波斯灣國家亦會向美國施壓，盡力阻止。另一方面，金融市場已認定中東局勢最惡劣的情況已經出現，投資者再度進行部署。雖然昨早（11日）美指期貨於亞洲市場裂口低開，但立即引來趁低吸納的賣盤；加上內地股市表現理想，港股自然跌得下去。本欄認為，大市繼續反覆上升，找尋B-(B)-B浪頂的機會仍大；但為安全計，短線投機者應開始將止賺位分段上移，以防市況突然升勢逆轉，令自己轉盈為虧。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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