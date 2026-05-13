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13/05/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》美國大型科技股位高勢危？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和42.5%，局勢則分別屬於向好和向淡。近日被稱為電影《The Big Shot》原型人物的投資者Michael Burry發出警告，美國科技股估值持續偏高，納斯達克100指數正處於高度危險狀態，形容現況猶如「一場血腥車禍發生前的最後幾分鐘」。他又指出，被動投資、指數基金和AI概念炒作過度推高股價，令市場與基本面嚴重脫節；一旦資金流向逆轉，跌勢或非常急劇。他認為，投資者低估了系統性風險，市場過度集中於少數大型科技股，未來可能出現劇烈調整，並提醒投資者保持審慎和注重風險管理。當然，所謂忠言逆耳，沉醉於升浪中的持貨者多不會理會。

　　若真的出現上述情況，美股肯定會進行中期調整，全球股市亦會受拖累，特別是經濟前景未能支持累積升幅的國家或地區。本欄認為，到時資金主要會流向防守型板塊，如公用事業股、必需性消費業股和醫療保健業股。大巿的跌勢穩定下來後，資金常會開始流入價值型與周期表現板塊，如金融業股、能源業股和工業股。須注意者，為資金不一定會一次過轉往別的板塊，而是會分批輪動，令其他板塊相對跑贏科技板塊，讓指數於反覆上落，走勢偏淡的局勢中發展。最後，科技板塊資金流出時，投資者通常不會立即離場，而是由高估值、快速成長的板塊轉往防守型、價值型、現金流可見度高的板塊。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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