《運籌帷幄－梁業豪》準備迎接B-(B)-C浪

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和42.5%，局勢則分別屬於向好和向淡。昨早（13日）甫開市即見好淡大戶展開激戰，各自利用不同的棋子控制指數上落。市況所見，當初淡友大戶完全控制了局勢。早市末段阿里巴巴(09988)的買盤湧至，帶動大市轉跌為升，顯示該股的職業炒家於業績公布前急於入市，補回早前賣空的現貨。下午開市後，大戶沽家入市再攻，惟早巿低位130.30元前有顯著的承接力，反映部分投資者憧憬業績公布會較市場預期理想，因而開始有興趣趁低吸納。事實上，於中美元首會面前，這個因素影響港股表現最大。
美伊談判處於僵局中，現時股市形勢依然不明朗，投資者實在不應過度投入，特別是高價追買一些累積升幅已經很大的強勢股。雖然筆者於Patreon頻道內提供了各投機/投資期限的證券強弱勢排行榜，亦會提醒各位一些巳呈超買，甚至嚴重超買的股份的出現。簡單而言，這些股份不是不可買入，而是不應急於立即買入冒險。根據最新投資氣候，本欄認為港股中期，甚至長期後市仍可反覆向好，但必須提防受到美股或會展開短中期調整的拖累，大巿會先回試低位支持。於我們的首選數浪方式中，這將會是B-(B)-C浪下跌過程。當然，站於港股投資者立場，我們總希望到時港股會轉為跑贏美股，呈現相對較小的下跌幅度。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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