《運籌帷幄－梁業豪》超短線和短線已依計劃減持

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和42.5%，局勢則分別屬於向好和向淡。一如所料，中美元首會面首日並沒有為市場帶來利好的刺激，雖則氣氛和諧，雙方只就一些兩國關係的原則交換了意見和定好日後合作的方向。昨早（14日）港股喜見大幅裂口高開，但立即遇到預期中的回吐壓力。由於恒指已升近「不規則平勢形」調整浪中的第二個量度反彈目標26881，大家應有心理準備，B-(B)-C浪或巳正式開始；若果屬實，其跌幅將為B-(B)-A浪的1.618倍，目標看26845-(26529-25610)x1.618=25356，即港股會有顯著的下跌空間。
本人認為，指數於今天（15日）收市前仍具一定條件，再度挑戰26881關口阻力，但相信於該水平之上的再升空間十分有限，只望科技股能夠繼續呈現相對強勢。本周三（13日）收市後，筆者建議大家準備超短線和短線再度下調實際持貨量25%資金，即作部分套利。昨早開市後不久，筆者特別於Patreon頻道內提醒各位入市時機已到，希望有助大家及時採取行動。現時我們只須根據WBR分析系統結果的指示，調節實際持貨量便可，不應急於入市補貨。至於中線、長線和超長線的投資部分，我們沒有需要採取同樣的應市策略，因整個B-(B)浪運行完畢後，將會出現B-(C)浪上升過程。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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