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18/05/2026 08:45

《套期保值－蕭猷華》美國債息飆升，恒指支持位25500點

　　上周，美國總統特朗普完成了9年來對中國的第二次國事訪問。回顧這次中美元首會晤，可謂備受全球矚目。相較於9年前，無論是中方的高規格接待，還是美方代表團的豪華陣容，都明顯傳遞出雙方都高度重視彼此關係的訊號。此外，兩國元首同意以「中美建設性戰略穩定關係」作為雙邊關係的新定位，未來可透過對話交流妥善處理分歧，深化合作，攜手推動全球和平與繁榮。總體而言，此次中美元首會面是極為成功，預期至少在短期內，中美將步入蜜月期，磨擦機會減少，有助於穩定全球局勢；中線而言，對股市而言是一大利好訊號。
　
　　然而，港股和A股並未受到中美元首會面的良好氣氛所提振，反而因美國國債息率上升及美元走強而下跌，由於美國10年期債息升破4.5%警戒線，市場擔心融資成本增加，加上若利率持續攀升，投資股票的吸引力將相對降低，導致股市承受回調壓力。
　
　　展望後市，美國參議院上周正式確認沃什(Kevin Warsh)為聯儲局主席，雖然仍未正式上任，但投資者憂慮美國通脹正在升溫，沃什或將貨幣政策變得更為鷹派。在美元和美債息雙雙上揚的背景下，預期短線港股回調壓力加大，恒生指數支持位在25500點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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