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19/05/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》成功止蝕的要訣

　　股價跌近止蝕位時，投資者若非紙上談兵，多會有點兒失去方寸，而患得患失的心情定會影響他們客觀判斷市況的能力。有些投資專家會教大家以收市價來判斷止蝕位是否真正被跌穿。但若我們持有的，為歷史波幅很高的股票，到3:59pm才決定沽貨止蝕，恐怕損失會是原先卻博取的利潤幅度的數倍。另一些投資專家會建議大家於止蝕位被觸及時，便立即以市價盤沽貨。然而，這種應市方法是最容易讓投資者被大戶震倉的。至於自行預訂虧損幅度的上限，其實亦並不是好的辦法。股價跌幅於上限被觸及後，市況轉頭回升的例子屢見不鮮。

　　此外，股價裂口低開，逼使投資者不計價地沽貨止蝕後，呈現單日轉向的走勢又如何？經過這麼多年的實戰經驗，筆者累積了一點心得，或許能夠幫助大家處理得更好。談到止蝕，缺乏實戰經驗者會認為非常容易做得到，只須嚴守紀律便可。於一定程度上，嚴守紀律，機械式執行止蝕的確可以防止虧損幅度擴大。然而，成功與否，關鍵卻在於如何適當地放置止蝕位，止蝕位正式失守與否的判斷能力，和決定止蝕後至成功入市行動間所需的時間。還有一點大家最容易疏忽的，為止蝕後的重新部署工夫。止蝕的目的，為避免價位於跌穿重要支持位後，為我們帶來更大的虧損。因此，止蝕與否，應視乎支持位失守後的預期再跌空間而定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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