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20/05/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》留意價位急挫的原因

　　筆者相信，指數期貨市場內的例子可令大家更容易明白止蝕的技巧和竅門。試想，若恒指期貨於26200呈現支持，卻又久未見升破阻力位26280；超短線投機者於即市圖形勢利好的支持下，可嘗試入市候低持好倉圖利，止蝕位放於26200之下。假設價位跌至26190，即市圖上的訊號又顯著轉淡，我們發現仍有26190的買盤，當然應先行平倉止蝕，寧願於價位稍後企回26200之上後，才補回好倉。但若價位急挫至26100，接近另一個支持力更強的關口26080，大家又會如何處理持倉呢？這並非一個假設性問題，而是各位經常都會遇到的市況，因而值得我們先作好心理準備。

　　嚴守止蝕位者的做法，為於26100平倉計數。在急挫的市況中，這逾100點的跌幅可能只於一分鐘內錄得。非貼市觀察，並果斷行動，而事後才告訴大家自己已於26200依計劃止蝕者，肯定屬於紙上談兵一族。即使是貼市觀察，不少投資者亦可能須待期指跌至低於26150的水平後，才能成功平倉止蝕。最令人氣餒的，是於我們在26200平倉止蝕後，價位卻在26180關口前獲得支援，掉頭回升。很多時候，期指突然急挫，並非代表市勢已正式轉淡。有些時候，以平均價來衡量持倉成本的主動沽盤會突然出現，價位從高位於26200的水平跌至26100的動力，可能只來自單一個限價沽盤。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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