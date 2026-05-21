《運籌帷幄－梁業豪》不准輸入系統的買賣盤

昨天（20日）的例子中，當好友推出止蝕盤，追沽至26080時，價位很可能被好友大戶托住，好友炒家亦有可能會見勢入市，將期指推回26200前。換言之，當止蝕位被觸及後，我們入市平倉止蝕的做價將會位於26100或以下。即使港交所(00388)容許投資者放置止蝕盤，亦只會令做價變得更低。其實，港交所不容許投資者輸入交易系統的，除止蝕盤外，還有市價盤。所謂市價盤，乃不計價格，盡快完成全部指令的買盤或沽盤。市價盤為過往不良經紀食價的主要誘因，有引人犯罪的嫌疑。若投資者真的希望盡快完成全部買盤或沽盤，其實可以要求經紀在系統內計算當時完成所有買盤或沽盤的平均成交價；感到滿意的話，一個買賣指令便可將最佳買出價或最佳買入價推高或質低。
各位現時經常見到價位急升/急跌現象，便是來自這種變相的市價盤。若大家的買盤/沽盤不大，恐怕不能以當時的最佳賣出價/最佳買入價完成交易，其後又趕不及改買入價/沽出價，可要求經紀輸入限價買盤/限價沽盤。舉個例說，若當時26100有10張沽盤，26103有2張沽盤，26105有5張沽盤，大家欲買入3張恒指期貨。只要輸入限價買盤26105，除非買盤被輸入前，已有8張26100沽盤被配對，否則，各位的成交價會全部都為26100。筆者支持港交所不容許投資者輸入市價盤的規定，因對大部分投資者而言，並不會構成不方便，卻可杜絕經紀食價的不良活動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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