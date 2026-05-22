《運籌帷幄－梁業豪》止蝕盤有利大戶殺倉

所謂止蝕盤，乃指於持倉後，在相反市勢出現時，指示交易系統於價位觸及某個預訂的水平時，自動以市價盤平倉。不過，由於港交所(00388)的交易系統不容許投資者輸入市價盤，自然亦不會接納這類止蝕盤。假若交易系統接納市價盤作為止蝕盤，表面來看，對散戶投資者有幫助，因幾可肯定他們可於有需要時，平倉止蝕離場；然而，這不能保證他們所須承受的虧損幅度不大。於這種情況下，散戶投資者很容易會被殺倉，大戶卻更容易操控市場。大戶欲令價位觸及止蝕位，可謂輕而易舉；散戶用作止蝕的市價盤，結果會於遠離止蝕位的水平與大戶的掛盤配對。
即使於止蝕位被觸及後，交易系統只為欲止蝕的投資者於該價位掛出買賣盤，亦會引來爬頭追買/追沽的投機者，令輸入止蝕盤者依舊無法於欲止蝕的水平完成平倉行動。不過，這個安排總較前者製造無謂的即市波動為可取。因此，筆者並不贊成改變現時不接受市價盤作為止蝕盤的制度。至於止賺盤，則只能於最佳買入價之上（買盤）或最佳賣出價之下（賣盤）放置。持有期指倉後，決定應否止蝕，伺機補回，或作反倉，應主要視乎當時的市勢而定。自從期指轉為電子自動對盤交易後，筆者已習慣了盯緊報價機畫面上有20張買盤/沽盤出現後，好友和淡友入市的主動性。希望期交所能盡快讓資訊供應商於報價畫面上顯示全部掛盤的資料，讓投資者能更容易了解市況。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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