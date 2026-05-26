《運籌帷幄－梁業豪》保障既得利潤的方法

Market if touched (MIT) Orders即止蝕位被觸及後，立即以市價盤追揸/追沽的買賣盤。在美國期貨市場內，MIT盤能有效地限制散戶投資者的虧損程度，因當地參與期貨買賣者比較成熟，和龐大的交投量不容許大戶輕易操控市場。但若於本港期貨市場容許MIT盤，只會方便大戶利用限價買盤/限價沽盤，將散戶投資者的持倉殺掉後，才讓市勢朝著原先的方向繼續發展。曾有朋友認為，既然不能抵抗操控市場者的攻勢，倒不如考慮跟隨他們圖利，但這並非容易做得到。他的應市策略為：



（一）於價位呈現大幅升水時，不要持有好倉；於價位呈現偏高時，伺機沽空指數期貨應為主要的圖利方向。投資者必須耐心等候升浪頂的出現，且應將目標訂為30點或以上，並不斷地移動止賺位/止蝕位，以保障既得利潤。當帳面利潤降至只得15點時，立即入市平倉計數。不少未能嚴守紀律者很容易會因不甘於只套取15點利潤，而最終弄至錄得虧損收場。先套取微利，再客觀地重新作部署應是正確的做法。



（二）價位處於偏低水平的時候，我們的做法相反。筆者愚見，價位觸及預定的止蝕位後，持倉者立即入市追價平倉止蝕，的確屬於嚴守紀律者的正確行為。然而，大家可能會發覺，自從期貨電子化自動交易對盤啟用以來，嚴守紀律者很多時都會後悔，因他們發覺自己原來最終會被大戶愚弄，並被震出局。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）



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