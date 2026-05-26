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26/05/2026 08:30

《套期保值－蕭猷華》港股下行空間有限，必須保持耐性

　　外圍股市屢創新高，港股卻獨自憔悴。主要原因是近期熱炒的人工智能及半導體股份，在恒生指數成分股中所佔比重極低，導致恒指未能全面反映港股的真實市況。上周，恒指反覆向下震盪，更跌穿250天「牛熊分界線」水平。當中騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)沽壓尤其明顯，成為拖累大市的主要力量。
　
　　儘管騰訊與阿里近期股價表現疲弱，落後於不少科技同業，但兩者基本面穩健，市盈率已回落至歷史低位。此外，騰訊的「混元」大模型及阿里的「平頭哥」均快速增長。同時，兩者在雲業務及企業服務市場佔有領先地位，AI商業化將逐步貢獻可觀的收入。所以，一旦市場重新關注其盈利能力，作為港股權重最高的兩隻股份，騰訊與阿里將率先受惠。
　
　　上周五（22日），中證監公布依法對富途、老虎及長橋證券境內外相關主體，在境內非法經營證券業務立案調查並施加罰款，相信對市場影響不大。港股短線縱使有調整壓力，但下行幅度有限，可繼續持貨和趁低吸納。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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