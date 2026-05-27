《運籌帷幄－梁業豪》平倉止蝕失敗的原因

投資者平倉止蝕失敗的原因，可能是（一）價位只呈現假升破/假跌穿，然後沿著原先方向繼續發展，或（二）追價平倉後所錄得的虧損幅度，遠較預期為大。導致這種情況出現的原因，為近年恒指歷史波幅顯著收窄，令市況無論上升或下跌，均只會反覆運行，強勢單邊市況不常出現。大家放置的止蝕位被大戶利用限價買賣盤攻破後，價位又會回復其原先的走勢。各位有否觀察，以往恒指歷史波幅高於25%的時候，支持位/阻力位被攻破後，有否足夠的沽盤/買盤跟進，為價位提供急速地進一步大幅下挫/上揚的動力？
與此同時，恒指期貨即市波幅低於7.5%的市況會顯示價位升跌有序；即使大家站錯了邊，亦不難於稍後找到不錯的離場機會。於這種市況中，機械式追價止蝕，而不作補回的部署，並不適當。於價位的即市波幅低企，無勢回升時，自己卻於形勢不利下持了倉，當然應該伺機平倉止蝕，卻仍不宜追價完成交易。形勢轉回有利持倉時，便應立即入市補倉；至於新持倉方向，則須視乎值博率而定。決定平倉止蝕的時候，投資者不應抱著已經徹底失敗的心態。相反地，大家應將行動視為暫作忍讓，伺機再攻的策略部署中的一部分。若各位只懂不斷地於心中計算已蒙受的損失，便很難維持冷靜的分析能力，成功捕捉另一個更佳的圖利機會。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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