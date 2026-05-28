《運籌帷幄－梁業豪》B-(C)浪快將或已展開機會增大

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和35%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。自恒生指數和恒指期貨雙雙跌抵「不規則平勢形」內的C浪目標後，港股的下跌動力逐步減弱。雖然至今我們仍未可斷定B-(B)浪調整已經完結，B-(C)浪上升過程快將或已經展開，但客觀而言，機會正在增大中。因此，短線投機者和中線投資者均可採取較前進取的應市態度，動用較大的注碼圖利。至於長線投資，雖然中期形勢喜見開始轉強，由於短期形勢尚屬顯著向淡，我們暫時只宜依WBR分析系統的指示，維持合適的持貨量。總括而言，投資氣候正在逐步轉好，大戶正在為美伊戰事正式結束進行部署。
正路而言，只要不出現顯著低於我們現假設的B-(B)-C底的指數和價位，港股中期後巿反覆再升的機會很大。升浪將可被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪，而B-(C)-1浪目標是最難準確預測的，投資者只得於「一浪高於一浪」的向好形勢中，耐心等候終點的出現。當隨後運行的B-(C)-2浪調整有跡象已經運行完畢的時候，整個B-(C)浪的形態將變得較為明朗，讓我們可先後為B-(C)-3浪和B-(C)-5浪的目標進行估算。此外，於B-(C)-1浪頂被升越後，短期重要支持位將分段被上移至B-(C)-2浪底和B-(C)-1浪頂。最後，整個B-(C)浪多與B-(A)浪等長；大巿如欲顯著再升，必須有新重大利好消息支持。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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