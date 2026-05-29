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29/05/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》準備轉換恒指首選數浪方式

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和35%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。過去兩個交易日港股急速下挫的走勢令短中期形勢起了重大變化，除非今天（29日）大市戲劇性地轉跌為升，恒生指數B-(B)浪以「不規則平勢形」運行，並已調整完畢的數浪方式很大機會已遭到破壞。B-(B)浪可被細分低一級的A-B-C三個浪，B-(B)-C浪的量度跌幅目標有兩個，分別為（一）26845-(26529-25610)x1.618=25356，和（二）25610-(26529-25610)x0.618=25041，均已到達。若好友於本周末前仍未能重奪市場控制權，後市不妙。

　　根據波浪理論，於「不規則平勢形」調整浪中，C浪終點低出A浪起點的幅度可約為A浪跌幅的0.618倍，但已屬極限。由於昨天（28日）恒生指數曾低見24727，跟該位有明顯的距離，我們有需要將B-(B)浪已於我們原先假設的B-(B)-B浪頂26845運行完畢的數量方式作為首選。換言之，指數現正處於B-(C)浪下跌過程中，可被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪。理論上，B-(C)浪將與B-(A)浪等長，多屬「斜線三角形」，目標看26845-(28056-24204)=22992。但若有幸出現新重大利好消息，B-(C)浪的跌幅可只約為B-(A)浪的0.618倍，目標看26845-(28056-24204)x0.618=24464，整個B浪屬於「順勢調整浪」。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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