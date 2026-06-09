《運籌帷幄－梁業豪》形勢有利港股繼續追落後

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和35%，局勢則均屬顯著向淡。投資氣候急劇轉壞，上周五晚（5日）美股顯著下挫，昨早（8日）亞洲股市由於受政治危機影響的南韓股巿跌勢帶動，顯著下挫。但相比之下，港股的表現已算不俗；裂口低開後，好友大戶立即入市維持秩序，市況掉頭回升。雖然大市未能完全收復失地，亦反映已經跌近重要支持位，有條件先進行超短期反彈，再定後向。正路而言，除非投資氣候突然轉好，港股短期仍有再跌空間。然而，美伊停火談判遲遲未能達成協議，加上市場憂慮美國會於本年底前加息，估計好友不易迅速重奪市場控制權。
美股淡友大戶終於發動反攻，所用棋子為科技股，這點從上周五晚納斯達克100指數的跌幅較三大指數為大看得出來。短期調整浪已經正式展開的可能性很大，投資者小心日後這會演變為中期調整。亞洲股市借勢調整，近期累積了巨大升幅的韓股、日本和台股首當其衝，掉頭急跌。港股方面，由於率先從高位回落，淡友早已完成了不少沽盤，反見跌勢開始放緩。若AI股真的正式展開了中期調整，將有利港股繼續追落後；即使環球股市一起下跌，亦具條件呈現相對強勢，主因為恒生指數一直未能反映AI股的表現。於現階段，本欄認為，中長線投資者不應急於入市增持現貨圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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