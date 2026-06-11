《運籌帷幄－梁業豪》開始迎接C-(4)浪反彈

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和35%，局勢則均屬顯著向淡。港股本月有一個好的開始，可惜升勢非常短暫。本月2日恒生指數和恒指期貨分別升抵和升近前跌浪幅度的0.618倍量度升幅水平後，竟然掉頭急挫，速度令沒有準備的投資者完全反應不過來。幸好筆者早巳訂好應市計劃，超短線至中線於高位減持了現貨套利，並提醒大家C-(3)浪下跌過程已經開始，跌幅會跟C-(1)浪相若。其後大巿走勢果然持續向淡，所錄跌幅亦證明了筆者的估計完全正確。港股仍在向我們預計的量度跌幅目標進發，但大家現應為於快將展開的C-(4)浪反彈中圖利進行部署。
量度升幅方面，雖於C-(3)浪找到終點前，未能準確推算；但根據過往經驗，於投資氣候依然欠佳的環境下，C-(4)浪升幅多只約為C-(3)浪跌幅的0.382倍或0.5倍。假設昨天（10日）25126恒指和恒指期貨的低位，即24207和24147已為C-(3)浪的終點，兩者的C-(4)浪頂部會位於24909/25126和24843/25058附近。大家仍須緊記，整個C浪中期調整可被細分為低一級的(1)-(2)-(3)-(4)-(5)五個浪，多屬「斜線三角形」。C-(4)浪反彈過後，港股仍須經歷C-(5)浪下跌過程，目標多略低於自C-(1)浪底和C-(3)浪底引伸下來的下降軌，才正式展開中期新升浪。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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