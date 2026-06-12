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12/06/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》已超短線至中線偷步增持現貨

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和35%，局勢則均屬顯著向淡。大家都知道，本欄已經開始捕捉超短線博反彈，於C-(4)浪上升過程中圖利的機會。昨天（11日）開市前，筆者部署好於恒指和恒指期貨的量度跌幅水平23928和23704附近，超短線至中線再度入市額外增持現貨，偷步上調實際持貨量。筆者當時給Patreon訂戶的建議，為於恒指或恒指期貨跌抵目標時，立即入市行動。但即使只是跌近目標，若見圖表訊號有跡象顯示市況將正式轉跌為升，亦應提早入市行動。結果，開市後恒指和恒指期貨曾低見24000和23949，前者算是十分接近跌浪目標。

　　這個時候，我們的確很難決定應否立即入市行動，因恐怕市況會先多跌一段，才正式轉升，因恒指期貨的波幅較恒指為大，容易對投資氣氛變化作出不理性的反應。但從另一個角度來看，上述現象正好反映恒指期貨大戶已不再看淡後市，只在推低現貨市場，利便自己平掉舊淡倉套利，甚至反手持有好倉，於預期會出現的反彈市中增大利潤。較為安全的做法，當然為留待今天才作最後決定。然而；但若願意多冒風險，筆者認為可以立即以較當時按盤價略低的價格掛入買盤，希望可以完成買貨行動；而筆者自己亦坐言起行，成功買貨。無論如何，港股跌至現階段，投機者已不宜追價造淡圖利；應待反彈浪運行完畢後，才考慮再度入巿造淡。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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