《運籌帷幄－梁業豪》準備回復正常實際持貨量

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和35%，局勢則均屬顯著向淡。雖然上周末前本欄成功摸底，超短線至中線入市造好，且現時錄得不俗的帳面利潤；但這並不代表筆者看好港股中期後市。至於短期後市，正路而言，仍會有一輪跌浪，才可正式回升。筆者不會完全否定短期新升浪已經在運行中的可能性，但因這畢竟機會較低，我們應依從機會較高的後市發展模式行事。因此，大家應密切留意第二個量度升幅目標附近好淡雙方角力的情況；若見下跌動力明顯超越上升動力，超短期至中期的實際持貨量便應立即下調回正常水平，即不再額外持有現貨。根據波浪理論，我們現時處於C-(4)浪反彈中，C-(5)浪終點多低於C-(3)浪底。
根據經驗，博反彈的時候，好友必須有周詳的圖利計劃；因若處理得不好，可以轉盈為虧。此外，投資者若錯過了C-(4)-a浪帶來的圖利機會，卻希望可於C-(4)-c浪中補獲利潤，必須清楚明白後者的風險較前者大很多，因大市已接近整個C-(4)浪的終點。另一方面，博C-(4)浪反彈的風險較博C-(2)浪為低；前者若圖利失敗，C-(5)浪完結後，便會出現新升浪，「坐艇」的時間只屬有限。至於後者，若圖利失敗，帳面虧損可以隨著其後上演的C-(3)浪和C-(5)浪顯著擴大，「坐艇」的時間會非常長。當然，筆者並非建議大家於C-(5)浪中捱價；否則，亦不會作出上述回復正常實際持貨量的建議。無論是投資者或投機者，於瞬息萬變的市況中，除應保持冷靜外，還須靈活應市。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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