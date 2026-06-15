《套期保值－蕭猷華》美伊接近達成協議，港股伺機反彈

港股上周先跌後反彈，恒生指數一度跌穿伊朗戰事以來的底部24200點，並失守24000點關口，連跌7日，累計跌幅達1800點。雖然上周五（12日）出現技術性反彈，但力度有限。特朗普再次表示短期內將與伊朗達成最終協議，儘管此話他已說過38次，但伊朗官方亦指出，從未試過如此接近達成協議。最終，恒指全周僅下挫243點。



港股受到外圍與內地多項負面因素拖累。美國通脹升溫，市場憂慮加息壓力，美國國防部更將科技巨頭阿里巴巴(09988)、百度(09888)與比亞迪(01211)列入「中國軍工企業」名單。內地方面，監管部門為防範「6.18」促銷期間的內捲式競爭，約談電商平台巨頭，要求全面自查並整改不理性競爭行為，工信部與市監總局則再次約談汽車生產企業，另內地持續加強資金跨境外流管控。在眾多負面消息籠罩下，恒指表現出相當大的韌性，也能守得住伊朗戰事以來的底部24200點水平。



展望本周，港股短線走勢仍充滿挑戰。一來美國通脹壓力尚待消化，聯儲局口風未轉鴿；二來，地緣政治方面，特朗普的「伊朗協議」屢次彈票，市場已不太買帳。然而，正是這些已反映的悲觀因素，為後市埋下轉機。首先，6月底中央政治局會議前後，內地或推出新一輪穩經濟增長措施，有望提振市場信心；其次，雖然美伊局勢反覆，但雙方已釋放強烈談判意願，一旦協議真正落實，將為環球市場釋出利好訊號。



更重要的是，港股經歷深度調整後，估值已具吸引力，壞消息逐步被消化，技術性反彈動能正在積聚。只要守住底部支持，隨著政策利好兌現、地緣風險降溫，港股7月大有機會打一場漂亮的翻身仗。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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