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23/06/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》收市前只宜順勢持倉

　　15分鐘圖STC訊號呈現極度超買/極度超賣後，若%K和%D高居不下/不肯回升，我們不應參考1分鐘圖訊號，作出逆市的行動。相反地，1分鐘圖訊號可用作順勢追揸/追沽的可靠指標。5分鐘圖訊號作出相反方向的指示時（相對於15分鐘圖和小時圖訊號而言），只顯示獲利回吐盤的出現，並非表示市勢逆轉。當訊號再度轉回與15分鐘圖和小時圖訊號相同時，升勢/跌勢會更加強勁。於單邊市況中，特別是臨近時段收市前，最安全的做法為只順勢持倉。即使是具足夠經驗的極度投機者，亦只宜依5分鐘圖訊號指示，動用八分一資金，即市嘗試超短線逆市持倉，依1分鐘圖訊號指示平倉計數。

　　如15分鐘圖%K未跌回/升回90之下/10之上前，大家不應魯莽地假設單邊市況已經結束。即使是價位呈現跌破/升破，亦有可能只屬單邊市況末期的一次較顯著的調整/反彈，其後仍會出現新高位/低位，最後才在STC訊號呈現背馳的情況下，結束單邊市況。主觀地拿已見的升幅/跌幅「過大」作理由，來支持逆市行動，並不值得鼓勵。因升幅/跌幅是否過大，應由控制市場的勝方來作主，正在退守中的負方沒有話事權。於強勢單邊升市/跌市中，即市調整/反彈幅度很多時只得先前升幅/跌幅的0.236倍。況且，升幅/跌幅擴大後，即市調整/反彈目標會上移/下移，令所持淡倉/好倉的值博率下降。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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