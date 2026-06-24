《運籌帷幄－梁業豪》長線投資應看月線圖

作為長線投資者，我們根本上毋須理會即市圖上訊號的變化，但可於周線圖和日線圖訊號均利淡的時候，為手上所持有的現貨暫作下跌風險對沖。至於對沖的工具，可以是指數期貨、期權，或股票期貨、期權。待月線圖訊號亦轉淡時，清貨離場觀望將會是唯一的選擇。此外，月線圖訊號轉淡後，不容易迅速轉好。即使日線圖訊號和周線圖訊號相繼轉好，亦有可能只代表一次中期反彈的出現而已。由於周線圖和月線圖發出訊號的時間較日線圖和即市圖為慢，大家不應不切實際地期望能於最低位入市，然後於最高位離市，賺取最大的利潤。
在波動較大的港股市場內作長線持貨，而不作下跌風險對沖或走位的做法固然不智，但作為長線投資者，過度頻密的買賣只會令自己對經過深思熟慮後所訂的應市策略失卻信心。因此，長線投資者只應大市後向明朗時，才入市行動。換言之，審慎的長線投資者宜於月線圖訊號轉好時，才入市買貨；於月線圖訊號轉淡時，才入市沽貨。這個應市策略的缺點，為於升幅不夠大的升浪中，我們只能充分利用小部分的獲利空間，原因是買貨位會較高，沽貨位會較低。較進取者可於周線圖訊號轉好後，開始把握每個日線圖訊號轉好的機會，分批候低提高持貨量；於周線圖訊號轉淡後，開始把握每個日線圖訊號轉淡的機會，分批候高降低持貨量。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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