《套期保值－蕭猷華》恒指嚴重超賣，反彈看幾多？

上周港股市場風聲鶴唳，恒生指數錄得顯著跌幅，由6月高位累計下挫逾3300點，儼如一場小型股災。市場普遍歸因於中證監月初公布的整頓券商跨境資本流動，疊加衍生工具的槓桿效應、大額斬倉潮，以及指數接連跌穿關鍵支持位後引發的程式沽盤，多重因素交織，最終釀成此輪急瀉。



與此同時，比特幣及黃金的價格亦見顯著下跌，反映資金正大舉流入美元避險。每當美元轉強，港股跌勢便隨之加劇，形成惡性循環。不過，經過一輪深度調整後，目前恒指多項技術指標已呈現極度超賣，多隻重磅藍籌股更跌至估值極不合理的水平，短線反彈動力正在積聚，隨時可能出現較強力的技術修復。



貨幣政策方面，美國5月核心PCE通脹為3.4%，雖較4月略高，但大致符合市場預期。值得留意的是，雖然近半數美國聯儲局委員仍認為今年有加息可能，但隨著油價持續回落、美國消費動力減弱，通脹後續可望受控。因此，筆者認為聯儲局維持利率不變的概率仍然較高。



從技術層面來看，恒指暫於22500水平見支持，惟更關鍵的防線已下移至21800點。目前市場情緒極度悲觀，但短線技術指標嚴重超賣，筆者認為再下試21800點的可能性不大，反而出現技術反彈的機率甚高。上方首個較大阻力位在24200點，若能成功突破，則可望進一步修復市場信心。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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