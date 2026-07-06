《運籌帷幄－梁業豪》從掉頭急挫的市況中汲取教訓

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和12.5%，局勢則均屬顯著向淡。上月中港股的反彈市非常短暫，卻總算到達當時的量度升幅目標。可惜市況迅速掉頭回挫，很多投機者都走避不及，結果轉盈為虧。是役帶給我們的教訓，為於中期形勢尚屬向淡時，不應強求反彈浪可演變為新升浪；於市場內的買盤無以為繼時，便應先行撤退，耐心等候下一個進攻的機會。筆者當然明白，這的確說易行難，因會講求周詳的應變計劃和果斷的離場決心。首先，大家須預先訂好兩、三個止賺位/止蝕位，包括位於最低水平的最後離場位，然後果斷地嚴格執行預訂的離場行動。
另一方面，於持續下跌，且跌幅非常顯著的市況中，投資者多會失卻應巿信心，不敢再度入市造好圖利。當然，於淡友大戶控制了局勢的情況下，我們確實不應貿然逆巿行動，特別是於中期向淡的形勢沒有跡象獲得改善前。然而，筆者認為，短期反彈浪遲早都會出現，只怕大家入市的時間過早而已。合適的做法，為先計算好多過重要量度跌幅目標，然後只於最低的兩、三個目標附近分批入市造好圖利；若見跌勢較預期為急，則趁反彈市況出現時，將部分已持有的好倉平掉走位。最後，於跌浪有較明顯跡象已經完結時，我們才計算多個重要量度升幅目標，伺機平倉套利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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