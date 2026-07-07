《運籌帷幄－梁業豪》恒指重要關口24081

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和20%，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。還記得上月中旬港股那段短暫的反彈市嗎？最終為投資者帶來的，是幅度非常大的急挫市況。近日反彈市再度出現，最終會否歷史重演，乃投資者所憂慮。經過細心分析，自短期跌浪從5月14日恒指高位26845展開以來，同類反彈浪已是第三次出現。須知根據波浪理論，於往下發展的推動浪中，只有2浪和4浪屬於反彈浪；換然之，整個跌浪有可能已經結束，現時指數正處於可被細分低一級a-b-c三個浪內的大型反彈浪的首階段，即a浪中。
然而，若這不能成為事實，後市將殊不樂觀，因上述跌浪中的(3)浪將屬延伸浪，現只處(3)-4浪中。理論上，須待指數升越上述數浪方式中被假設為(3)-1浪底，即上月11日低位24000被升越，這個非常不利後市發展的模式才可被否定。然而，投資者若到時才入市造好，持貨風險將告大增，且難免會於作出決定時有所猶豫。況且，自上月15日高位25048起跌幅的0.618倍量度升幅水平為24081，跟24000可為接近；好友能否成功製造往上突破的市況，值得我們懷疑。須提醒大家，若恒指真的成功上企重要關口24081，港股後市便具條件正式轉好，各位暫不應考慮入市造淡。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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