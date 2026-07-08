《運籌帷幄－梁業豪》呈現回吐，份屬正常

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和20%，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。恒生指數24081依然為好友的下站進攻目標，但必須提醒大家，該目標不一定會到達，特別是於留意到上升動力明顯減弱後。筆者為大家預計的首兩個量度升幅目標均已到達後，昨天（7日）市況呈現回吐，份屬正常。至今指數只曾升抵23821，理論上，仍有再升空間。好友最終能否完成任務，還看好淡雙方於實力上的差距變化。建議大家細心觀察好友的再攻誠意，以決定是否開始分批入市平掉部分好倉套利。一般而言，大巿交投量於升市中雖見增大，才能證明有新買盤跟進入市。
客觀而言，港股短期「一浪高於一浪」的向好形勢尚在發展中；於前跌浪底被跌越前，指數反覆再升，直至下跌動力明顯大於上升動力為止的機會仍大。為安全計，投資者應密切留意日線圖上五個主要技術分析指標的變化。若見只得三個指標利好，便應有開始分段撤退的準備；若只得兩個指標利好，更應立即開始入市行動。目前港股明顯處於短期反彈浪中，且演變為短期新升浪的機會正在增大。然而，如欲見到這種情況出現，須有轉好的投資氣候支持。此外，即使大巿未被確認處於短期新升浪中，若中期形勢能於短期反彈中逐漸轉強，甚至轉好，對後巿而言，亦會增強投資者的應巿信心。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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