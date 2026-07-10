《運籌帷幄－梁業豪》整個中期調整浪已運行完畢可能性極大

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和35%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。昨天（9日）恒生指數與恒指期貨分別進一步升上24354和24336，再創近期升浪新高。然而，連續兩個交易日於高位呈現顯著回吐的市況顯示好友大戶不再完全控制了局勢，淡友亦於高位努力反攻。由於上月11日低位24000和23949已被升越，「之字形」中期調整浪中的C-(3)浪不可能屬於延伸浪，我們應假設C-(5)浪，即整個C浪的終點已於26日低位22518和22521出現。除非後市出現「雙重三」或「三重三」形態，港股整個中期調整浪已經運行完畢的可能性極大。
接著下來，我們見到的會是由短期新升浪逐漸演變出來的中期新升浪。中期新升浪應可被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪，而我們現正處於可被進一步細分為低一級(1)-(2)-(3)-(4)-(5)五個浪的1浪中；具體而言，正處於1-(1)浪中。根據波浪理論，於一般情況下，推動浪內的首個低一級的推動浪的量度升幅目標無法計算，直至發展至最後階段為止。以當前的短期升浪為例，待可被再細分為低一級1-2-3-4-5五個浪的1-(1)浪運行至1-(1)-4浪告終時，我們便可計算1-(1)-5浪，即整個1-(1)浪的量度升幅目標。同樣地，整個1浪的量度升幅目標亦須待運行至1-(4)浪結束時，才能計算得到。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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