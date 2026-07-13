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13/07/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》何時考慮再度額外加注造好？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和35%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。本周港股主流走勢向上，但曾多次遇到幅度較大的即市回吐，證明淡友於高位蠢蠢欲動，準備發動大規模的反攻，帶來短期調整市況。恒指陰陽燭小時圖上，「一浪高於一浪」的向好形勢未遭破壞，好友應將止賺位放於最近出現的跌浪底，以保障既得利潤。既然我們無法斷定短期升浪頂的所在位置，唯有按形勢分段上移止賺位，維持足夠的值博率，才看升幅逐步擴大。須知現時我們看到的短期升浪其實屬於中期升浪的首階段，短期升浪的升幅愈大，中期升浪的終點會愈高。

　　從另一個角度來看，雖然本周淡友曾多次於高位嘗試反攻，大市的上升動力依然較下跌動力為強，故好友仍不斷有進帳。近日港股短期形勢變得顯著向好，中期形勢亦逐步轉強，屬於最終成功轉好的過程之一，惟短期形勢不容變為偏淡、向淡或顯著向淡。上周五（10日）起，本欄全期投機/投資期限的實際持貨量回復正常，不再額外持有現貨看好後巿。偷步入市造好的行動於大市的升勢顯著放緩後，理應結束，我們應留待預期快將出現的短期調整浪有跡象結束時，才考慮再度入市，額外持有現貨圖利。最後，雖然港股目前形勢的確較早前好得多，投資者仍須抱審慎態度應市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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